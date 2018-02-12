Yelin Lapidot 1D Global Bond
YLLNOMF:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.72 - 108.75
前日終値
107.34
52週レンジ
103.72 - 108.75
1年トータルリターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
147.118
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AP595389:COR
|700.00
|2.40 百万
|2.41
|
EI540572:COR
|500.00
|1.79 百万
|1.80
|
AQ004835:COR
|500.00
|1.75 百万
|1.76
|
AP163399:COR
|500.00
|1.74 百万
|1.75
|
JV466108:COR
|450.00
|1.62 百万
|1.63
|
AM783890:COR
|420.00
|1.57 百万
|1.58
|
AM692180:COR
|430.00
|1.54 百万
|1.55
|
LW377115:COR
|400.00
|1.52 百万
|1.52
|
LW042943:COR
|400.00
|1.49 百万
|1.50
|
EK706228:COR
|400.00
|1.47 百万
|1.48
企業概要
Yelin Lapidot 1D! Global Bonds $ Nominated - Mutual Fund
住所Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号-
Webサイト
-