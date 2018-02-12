Yelin Lapidot 1D Global Bond

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
103.72 - 108.75
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前日終値
107.34
52週レンジ
103.72 - 108.75
1年トータルリターン
3.36%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
147.118
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AP595389:COR
700.00 2.40 百万 2.41
EI540572:COR
500.00 1.79 百万 1.80
AQ004835:COR
500.00 1.75 百万 1.76
AP163399:COR
500.00 1.74 百万 1.75
JV466108:COR
450.00 1.62 百万 1.63
AM783890:COR
420.00 1.57 百万 1.58
AM692180:COR
430.00 1.54 百万 1.55
LW377115:COR
400.00 1.52 百万 1.52
LW042943:COR
400.00 1.49 百万 1.50
EK706228:COR
400.00 1.47 百万 1.48
企業概要
Yelin Lapidot 1D! Global Bonds $ Nominated - Mutual Fund
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
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Webサイト
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