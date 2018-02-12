Yelin Lapidot 0D! Agach Hul
YLL0DAG:IT
ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.79 - 98.77
前日終値
93.84
52週レンジ
92.79 - 98.77
1年トータルリターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
33.643
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
LW148475:COR
|250.00
|910.00 千
|2.81
|
QZ179765:COR
|200.00
|771.16 千
|2.38
|
EJ958297:COR
|200.00
|725.12 千
|2.24
|
AM896602:COR
|200.00
|719.62 千
|2.23
|
AO302409:COR
|200.00
|708.92 千
|2.19
|
EF258781:COR
|200.00
|700.42 千
|2.17
|
AQ004835:COR
|200.00
|698.43 千
|2.16
|
QJ751441:COR
|200.00
|695.15 千
|2.15
|
LW927773:COR
|200.00
|688.96 千
|2.13
|
LW042943:COR
|180.00
|671.94 千
|2.08
企業概要
Yelin Lapidot 0D! Agach Hul - Mutual Fund
住所Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号-
Webサイト
-