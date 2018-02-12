Yelin Lapidot 0D! Agach Hul

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ILs
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
92.79 - 98.77
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前日終値
93.84
52週レンジ
92.79 - 98.77
1年トータルリターン
-4.13%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
-
運用アセットクラス
-
重視地域
-
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 ILS) ( 01/31/2018)
33.643
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
LW148475:COR
250.00 910.00 千 2.81
QZ179765:COR
200.00 771.16 千 2.38
EJ958297:COR
200.00 725.12 千 2.24
AM896602:COR
200.00 719.62 千 2.23
AO302409:COR
200.00 708.92 千 2.19
EF258781:COR
200.00 700.42 千 2.17
AQ004835:COR
200.00 698.43 千 2.16
QJ751441:COR
200.00 695.15 千 2.15
LW927773:COR
200.00 688.96 千 2.13
LW042943:COR
180.00 671.94 千 2.08
企業概要
Yelin Lapidot 0D! Agach Hul - Mutual Fund
住所
Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号
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Webサイト
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