企業概要

国巨 [ﾔｹﾞｵ] (Yageo Corporation) は電子部品メーカー。抵抗器および関連製品を製造、販売。ダウンストリームの製品向け厚膜抵抗器、航空宇宙・自動車・精密電子産業向け高電圧用薄膜抵抗器およびチップ抵抗器などを製造。子会社を通じて、消費者向け製品の輸入業も手掛ける。