Yelin Lapidot Equity
YELAPEY:IT
279.66
ILs
0.26
0.09%
更新日時 2018/06/12
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
258.40 - 283.10
1年トータルリターン
4.96%
年初来リターン
0.67%
前日終値
279.92
52週レンジ
258.40 - 283.10
1年トータルリターン
6.15%
年初来リターン
0.67%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Blend Broad Market
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Israel
基準価額 (NAV) ( 06/12/2018)
279.66
資産総額 (十億 ILS) ( 05/31/2018)
1.328
設定日
12/29/2005
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
-
定額申込手数料
-
償還手数料
-
償還手数料
-
手数料
-
信託報酬額
2.50%
経費率
2.67%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
POLI:IT
ハポアリム銀行
|1.79 百万
|44.45 百万
|3.82
|
ORBK:US
ｵｰﾎﾞﾃｯｸ
|220.66 千
|42.26 百万
|3.63
|
FRUT:IT
ﾌﾙﾀﾛﾑ･ｲﾝﾀﾞｽﾄﾘｰｽﾞ
|130.00 千
|41.60 百万
|3.57
|
MLSR:IT
ﾒﾘｽﾛﾝ
|240.10 千
|36.81 百万
|3.16
|
HARL:IT
ﾊﾚﾙ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ･ｲﾝﾍﾞｽﾄﾒﾝﾂ
|1.30 百万
|36.14 百万
|3.11
|
AT1:GR
ｱﾗｳﾝﾄﾞﾀｳﾝ
|1.24 百万
|32.90 百万
|2.83
|
LUMI:IT
イスラエル･レウミ銀行
|1.35 百万
|28.46 百万
|2.45
|
PZOL:IT
パズ・オイル・カンパニー
|47.50 千
|26.98 百万
|2.32
|
NVMI:US
ﾉｳﾞｧ･ﾒｼﾞｬﾘﾝｸﾞ･ｲﾝｽﾄｩﾙﾒﾝﾂ
|272.00 千
|25.94 百万
|2.23
|
MGDL:IT
ﾐｸﾞﾀﾞﾙ･ｲﾝｼｭｱﾗﾝｽ&ﾌｧｲﾅﾝｼｬﾙHldg
|6.42 百万
|24.70 百万
|2.12
企業概要
Yelin Lapidot Equity is an open-end Fund incorporated in Israel. The objective of the fund is to achieve returns in excess of the All Equities Index, Tel Aviv Stock Exchange. The fund primarily invests in equity securities.
住所Yelin Lapidot
Top Tower
50 Dizengof Street
Tel Aviv 64332
Israel
電話番号-
Webサイト
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