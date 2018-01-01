国巨 [ﾔｹﾞｵ]
YAGZZ:US
OTC US
USD
出来高
0
出来高
0
株価収益率(PER) (TTM)
-
12ヶ月1株当り利益 (EPS) (TWD) (TTM)
-
時価総額 (USD)
-
発行済株式数 (百万)
70.080
株価売上高倍率(PSR) (TTM)
-
直近配当利回り（税込）
-
セクター
Technology
業種
Semiconductors
産業サブグループ
Semiconductor Devices
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企業概要
国巨 [ﾔｹﾞｵ] (Yageo Corporation) は電子部品メーカー。抵抗器および関連製品を製造、販売。ダウンストリームの製品向け厚膜抵抗器、航空宇宙・自動車・精密電子産業向け高電圧用薄膜抵抗器およびチップ抵抗器などを製造。子会社を通じて、消費者向け製品の輸入業も手掛ける。
住所233-1 Pao Chiao Road Hsin-Tien
Taipei Hsien
Taiwan
電話番号886-2-6629-9999
Webサイトwww.yageo.com.tw