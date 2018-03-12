ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ

XU6P:GR
Berlin
64.58
EUR
0.52
0.81%
更新日時 0:25 JST 2018/03/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 66.64
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始値
64.56
前日終値
64.06
52週レンジ
12.00 - 66.64
商品分類
SICAV
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
64.58
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
237.976
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FREDERICO TRALLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
955.56 千 15.77 百万 6.61
VALE3:BZ
ヴァーレ
999.21 千 13.08 百万 5.48
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
1.51 百万 12.43 百万 5.21
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
983.22 千 12.21 百万 5.12
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
885.59 千 11.40 百万 4.77
PBR/A:US
ブラジル石油公社
917.98 千 11.37 百万 4.77
PCAR4:BZ
ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｲｻﾝ
457.41 千 10.88 百万 4.56
LAME4:BZ
ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ
1.92 百万 10.25 百万 4.29
PBR:US
ブラジル石油公社
645.69 千 8.63 百万 3.61
BEEF3:BZ
ﾐﾈﾙﾊﾞ
2.55 百万 7.76 百万 3.25
企業概要
パーベスト・エクイティ・ブラジル（Parvest Equity Brazil ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な資産価値の向上を目的とする。ブラジルに本社を置くか、ブラジルで大部分の事業を運営する会社が発行した株式銘柄、その他持分証券に資産投資する。
住所
Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号
352-46-46-1 Tel
Webサイト
www.bnpparibas-am.com