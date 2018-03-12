ﾊﾟｰﾍﾞｽﾄ･ｴｸｲﾃｨ･ﾌﾞﾗｼﾞﾙ
XU6P:GR
Berlin
64.58
EUR
0.52
0.81%
更新日時 0:25 JST 2018/03/13
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 66.64
始値
64.56
前日終値
64.06
52週レンジ
12.00 - 66.64
商品分類
SICAV
ファンド分類
Brazil
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Brazil
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
64.58
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
237.976
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
FREDERICO TRALLI
定額申込手数料
-
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
-
経費率
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|955.56 千
|15.77 百万
|6.61
|
VALE3:BZ
ヴァーレ
|999.21 千
|13.08 百万
|5.48
|
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|1.51 百万
|12.43 百万
|5.21
|
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|983.22 千
|12.21 百万
|5.12
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|885.59 千
|11.40 百万
|4.77
|
PBR/A:US
ブラジル石油公社
|917.98 千
|11.37 百万
|4.77
|
PCAR4:BZ
ﾌﾞﾗｼﾞﾚｲﾗ･ﾃﾞ･ﾃﾞｨｽﾄﾘﾌﾞｲｻﾝ
|457.41 千
|10.88 百万
|4.56
|
LAME4:BZ
ﾛｼﾞｬｽ･ｱﾒﾘｶﾅｽ
|1.92 百万
|10.25 百万
|4.29
|
PBR:US
ブラジル石油公社
|645.69 千
|8.63 百万
|3.61
|
BEEF3:BZ
ﾐﾈﾙﾊﾞ
|2.55 百万
|7.76 百万
|3.25
企業概要
パーベスト・エクイティ・ブラジル（Parvest Equity Brazil ）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。中期的な資産価値の向上を目的とする。ブラジルに本社を置くか、ブラジルで大部分の事業を運営する会社が発行した株式銘柄、その他持分証券に資産投資する。
住所Parvest Funds
10, rue Edward Steichen
L-2540 Luxembourg
Grand Duchy of Luxembourg
電話番号352-46-46-1 Tel
Webサイトwww.bnpparibas-am.com