XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除日本)U
XPXDN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
前日終値
1,136.00
52週レンジ
1,136.00 - 1,136.00
出来高
0
前日終値
1,136.00
52週レンジ
1,136.00 - 1,136.00
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
645.965
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
|4.41 百万
|40.33 百万
|6.24
|
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
|639.95 千
|33.55 百万
|5.19
|
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
|1.17 百万
|30.08 百万
|4.66
|
WBC:AU
ウエストパック銀行
|1.24 百万
|26.02 百万
|4.03
|
CSL:AU
シー･エス･エル
|165.15 千
|24.04 百万
|3.72
|
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
|1.07 百万
|21.58 百万
|3.34
|
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
|992.03 千
|19.89 百万
|3.08
|
WES:AU
ウェスファーマーズ
|414.06 千
|14.80 百万
|2.29
|
388:HK
香港交易及結算所 [香港証券取
|429.48 千
|14.26 百万
|2.21
|
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|655.39 千
|13.98 百万
|2.16
企業概要
XトラッカーズMSCIパシフィック（除日本） UCITS ETFは、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCIパシフィック（除日本）インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本以外の太平洋地域の株式に直接投資する。投資対象は、太平洋地域の先進国市場で約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com