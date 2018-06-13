XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾊﾟｼﾌｨｯｸ(除日本)U

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出来高
0
前日終値
1,136.00
52週レンジ
1,136.00 - 1,136.00
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
645.965
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1299:HK
友邦保険控股 [AIAｸﾞﾙｰﾌﾟ]
4.41 百万 40.33 百万 6.24
CBA:AU
ｵｰｽﾄﾗﾘｱ･ｺﾓﾝｳｪﾙｽ銀行
639.95 千 33.55 百万 5.19
BHP:AU
BHPﾋﾞﾘﾄﾝ
1.17 百万 30.08 百万 4.66
WBC:AU
ウエストパック銀行
1.24 百万 26.02 百万 4.03
CSL:AU
シー･エス･エル
165.15 千 24.04 百万 3.72
ANZ:AU
ＡＮＺ銀行グループ
1.07 百万 21.58 百万 3.34
NAB:AU
ﾅｼｮﾅﾙｵｰｽﾄﾗﾘｱ銀行
992.03 千 19.89 百万 3.08
WES:AU
ウェスファーマーズ
414.06 千 14.80 百万 2.29
388:HK
香港交易及結算所 [香港証券取
429.48 千 14.26 百万 2.21
DBS:SP
DBSｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
655.39 千 13.98 百万 2.16
企業概要
XトラッカーズMSCIパシフィック（除日本） UCITS ETFは、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCIパシフィック（除日本）インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本以外の太平洋地域の株式に直接投資する。投資対象は、太平洋地域の先進国市場で約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com