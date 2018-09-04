XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ
XMVUN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
8.628
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
6.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.4559
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|988.00
|133.24 千
|1.54
|
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
|765.00
|127.55 千
|1.47
|
NEM:US
ニューモント･マイニング
|3.28 千
|127.19 千
|1.47
|
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
|364.00
|119.88 千
|1.38
|
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
|2.64 千
|117.33 千
|1.36
|
WM:US
ウエイスト・マネジメント
|1.40 千
|117.12 千
|1.35
|
PFE:US
ファイザー
|3.20 千
|116.01 千
|1.34
|
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
|711.00
|115.78 千
|1.34
|
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
|573.00
|114.67 千
|1.32
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|926.00
|113.47 千
|1.31
企業概要
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI USA Minimum Volatility Index . The ETF offers exposure to certain large and medium companies in the USA selected using a minimum volatily strategy.
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com