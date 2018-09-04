XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI米国ﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ

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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
8.628
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
6.87%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.4559
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
V:US
ﾋﾞｻﾞ
988.00 133.24 千 1.54
MCD:US
ﾏｸﾄﾞﾅﾙﾄﾞ
765.00 127.55 千 1.47
NEM:US
ニューモント･マイニング
3.28 千 127.19 千 1.47
NOC:US
ﾉｰｽﾛｯﾌﾟ･ｸﾞﾗﾏﾝ
364.00 119.88 千 1.38
KO:US
ｺｶ･ｺｰﾗ
2.64 千 117.33 千 1.36
WM:US
ウエイスト・マネジメント
1.40 千 117.12 千 1.35
PFE:US
ファイザー
3.20 千 116.01 千 1.34
ACN:US
ｱｸｾﾝﾁｭｱ
711.00 115.78 千 1.34
MA:US
ﾏｽﾀｰｶｰﾄﾞ
573.00 114.67 千 1.32
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
926.00 113.47 千 1.31
企業概要
Xtrackers MSCI USA Minimum Volatility UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI USA Minimum Volatility Index . The ETF offers exposure to certain large and medium companies in the USA selected using a minimum volatily strategy.
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com