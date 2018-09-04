XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI EMUﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ

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出来高
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
61.912
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1693
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ELISA:FH
ｴﾘｻ
24.97 千 973.74 千 1.58
SAP:GR
ＳＡＰ
9.50 千 968.40 千 1.57
ORA:FP
オランジュ
65.26 千 960.35 千 1.56
RI:FP
ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ
6.61 千 955.58 千 1.55
DTE:GR
ドイツ･テレコム
69.32 千 955.55 千 1.55
HEIA:NA
ハイネケン
10.74 千 938.24 千 1.52
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
4.53 千 937.09 千 1.52
BEI:GR
ﾊﾞｲﾔｽﾄﾞﾙﾌ
9.48 千 931.61 千 1.51
MAN:GR
マン
9.90 千 924.19 千 1.50
IBE:SM
イベルドローラ
141.12 千 921.21 千 1.49
企業概要
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI EMU Minimum Volatility Index . The ETF offers exposure to the equity markes of 10 countries within the European Economic and Monetary Union.
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com