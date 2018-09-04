XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI EMUﾐﾆﾏﾑ･ﾎﾞﾗﾃｨﾘﾃ
XMVEN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
61.912
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 04/09/2018)
0.1693
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.25%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ELISA:FH
ｴﾘｻ
|24.97 千
|973.74 千
|1.58
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|9.50 千
|968.40 千
|1.57
|
ORA:FP
オランジュ
|65.26 千
|960.35 千
|1.56
|
RI:FP
ﾍﾟﾙﾉ･ﾘｶｰﾙ
|6.61 千
|955.58 千
|1.55
|
DTE:GR
ドイツ･テレコム
|69.32 千
|955.55 千
|1.55
|
HEIA:NA
ハイネケン
|10.74 千
|938.24 千
|1.52
|
OR:FP
ﾛﾚｱﾙ
|4.53 千
|937.09 千
|1.52
|
BEI:GR
ﾊﾞｲﾔｽﾄﾞﾙﾌ
|9.48 千
|931.61 千
|1.51
|
MAN:GR
マン
|9.90 千
|924.19 千
|1.50
|
IBE:SM
イベルドローラ
|141.12 千
|921.21 千
|1.49
企業概要
Xtrackers MSCI EMU Minimum Volatility UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI EMU Minimum Volatility Index . The ETF offers exposure to the equity markes of 10 countries within the European Economic and Monetary Union.
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com