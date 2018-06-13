XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF

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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
127.712
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
4.87 百万 37.35 百万 29.36
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
3.25 百万 9.55 百万 7.51
2454:TT
聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ]
296.91 千 3.22 百万 2.53
1301:TT
台湾塑膠工業[ﾌｫﾙﾓｻ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
880.00 千 3.17 百万 2.49
2882:TT
国泰金控 [ｷｬｾｲ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞ
1.61 百万 2.98 百万 2.34
3008:TT
大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ]
19.88 千 2.96 百万 2.32
1303:TT
南亜塑膠工業[ﾅﾝﾔ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
1.02 百万 2.91 百万 2.29
2412:TT
中華電信 [ﾁｮﾝﾎｱ･ﾃﾚｺﾑ]
751.00 千 2.75 百万 2.17
1326:TT
台湾化繊 [ﾌｫﾙﾓｻ･ｹﾐｶﾙｽﾞ&ﾌｧｲﾊﾞ
695.00 千 2.70 百万 2.12
2891:TT
中国信託金融控股[CTBCﾌｨﾅﾝｼｬﾙ
3.46 百万 2.56 百万 2.02
企業概要
xトラッカーズMSCI台湾UCITS ETF（Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI 台湾ネットトータルリターン・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。台湾株式に直接投資 。投 資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com