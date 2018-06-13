XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI台湾UCITS ETF
XMTDN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
127.712
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|4.87 百万
|37.35 百万
|29.36
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|3.25 百万
|9.55 百万
|7.51
|
2454:TT
聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ]
|296.91 千
|3.22 百万
|2.53
|
1301:TT
台湾塑膠工業[ﾌｫﾙﾓｻ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
|880.00 千
|3.17 百万
|2.49
|
2882:TT
国泰金控 [ｷｬｾｲ･ﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ﾎｰﾙﾃﾞ
|1.61 百万
|2.98 百万
|2.34
|
3008:TT
大立光電 [ﾗｰｶﾞﾝ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ]
|19.88 千
|2.96 百万
|2.32
|
1303:TT
南亜塑膠工業[ﾅﾝﾔ･ﾌﾟﾗｽﾁｯｸｽ]
|1.02 百万
|2.91 百万
|2.29
|
2412:TT
中華電信 [ﾁｮﾝﾎｱ･ﾃﾚｺﾑ]
|751.00 千
|2.75 百万
|2.17
|
1326:TT
台湾化繊 [ﾌｫﾙﾓｻ･ｹﾐｶﾙｽﾞ&ﾌｧｲﾊﾞ
|695.00 千
|2.70 百万
|2.12
|
2891:TT
中国信託金融控股[CTBCﾌｨﾅﾝｼｬﾙ
|3.46 百万
|2.56 百万
|2.02
企業概要
xトラッカーズMSCI台湾UCITS ETF（Xtrackers MSCI Taiwan UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI 台湾ネットトータルリターン・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。台湾株式に直接投資 。投 資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com