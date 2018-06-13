XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場UCITS
XMMEN:MM
Mexico SE
MXN
出来高
0
出来高
0
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
1.295
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.20%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.32 百万
|70.40 百万
|5.42
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|268.48 千
|56.13 百万
|4.32
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.12 百万
|51.27 百万
|3.95
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|5.72 百万
|43.89 百万
|3.38
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|101.85 千
|25.83 百万
|1.99
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|22.33 百万
|22.94 百万
|1.77
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|64.12 千
|17.15 百万
|1.32
|
1398:HK
中国工商銀行
|16.12 百万
|13.46 百万
|1.04
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.43 百万
|13.04 百万
|1.00
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.21 百万
|12.19 百万
|0.94
企業概要
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF physically replicates the performance of the MSCI Total Return Net Emerging Markets Index. The ETF offers direct investment in Emerging Markets equities. Broad emerging markets exposure. This is one of the Xtrackers Core funds.
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com