XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI韓国UCITS ETF
XMKOZ:EB
BATS Europe
78.370
USD
0.000
0.00%
更新日時 1:30 JST 2018/03/13
始値
78.370
安値 - 高値 レンジ（日）
78.370 - 78.370
出来高
0
前日終値
78.370
52週レンジ
78.370 - 78.370
始値
78.370
安値 - 高値 レンジ（日）
78.370 - 78.370
出来高
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前日終値
78.370
52週レンジ
78.370 - 78.370
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
156.801
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|18.11 千
|41.64 百万
|27.13
|
000660:KS
SKﾊｲﾆｯｸｽ
|108.94 千
|8.50 百万
|5.54
|
005935:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|3.24 千
|6.14 百万
|4.00
|
068270:KS
ｾﾙﾄﾘｵﾝ
|15.21 千
|5.03 百万
|3.28
|
005490:KS
ﾎﾟｽｺ
|13.86 千
|4.64 百万
|3.02
|
105560:KS
KBﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|74.28 千
|4.29 百万
|2.80
|
005380:KS
現代自動車 [ﾋｭﾝﾀﾞｲﾓｰﾀｰｶﾝﾊﾟﾆｰ
|28.84 千
|4.16 百万
|2.71
|
035420:KS
Naver[ﾈｲﾊﾞｰ]
|5.24 千
|3.91 百万
|2.55
|
055550:KS
新韓金融グループ
|79.88 千
|3.35 百万
|2.19
|
051910:KS
ＬＧ化学 [ｴﾙｼﾞｰ･ｹﾐｶﾙ]
|8.59 千
|3.11 百万
|2.02
企業概要
xトラッカーズMSCI韓国 UCITS ETF（Xtrackers MSCI Korea UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Korea Net Total Return Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。韓国株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com