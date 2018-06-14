xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
XMK9M:EB
Cboe BXE EU
16.8000
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
16.8000
52週レンジ
16.8000 - 16.8000
1年トータルリターン
0.00%
出来高
0
前日終値
16.8000
52週レンジ
16.8000 - 16.8000
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
502.779
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|2.89 百万
|21.40 十億
|4.28
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|14.99 百万
|10.12 十億
|2.02
|
6758:JP
ソニー
|1.61 百万
|8.80 十億
|1.76
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.05 百万
|8.54 十億
|1.71
|
6861:JP
キーエンス
|123.45 千
|8.36 十億
|1.67
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 百万
|7.74 十億
|1.55
|
7267:JP
本田技研工業
|2.07 百万
|7.35 十億
|1.47
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|2.30 百万
|6.93 十億
|1.38
|
7974:JP
任天堂
|143.74 千
|6.00 十億
|1.20
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|30.58 百万
|5.92 十億
|1.18
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com