xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
XMK9D:EB
BATS Europe
20.6720
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
20.6720
52週レンジ
15.8850 - 22.9170
1年トータルリターン
30.14%
出来高
0
前日終値
20.6720
52週レンジ
15.8850 - 22.9170
1年トータルリターン
30.14%
年初来リターン
-5.71%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 03/12/2018)
495.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|3.30 百万
|22.38 十億
|4.60
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|15.05 百万
|10.79 十億
|2.22
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.04 百万
|8.96 十億
|1.84
|
6758:JP
ソニー
|1.60 百万
|8.60 十億
|1.77
|
6861:JP
キーエンス
|122.73 千
|7.95 十億
|1.63
|
7267:JP
本田技研工業
|2.17 百万
|7.87 十億
|1.62
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 百万
|7.66 十億
|1.57
|
7974:JP
任天堂
|142.94 千
|6.88 十億
|1.41
|
6954:JP
ファナック
|244.67 千
|6.41 十億
|1.32
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|2.28 百万
|6.09 十億
|1.25
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com