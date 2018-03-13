xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF

XMK9D:EB
BATS Europe
20.6720
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
0
前日終値
20.6720
52週レンジ
15.8850 - 22.9170
1年トータルリターン
30.14%
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出来高
0
前日終値
20.6720
52週レンジ
15.8850 - 22.9170
1年トータルリターン
30.14%
年初来リターン
-5.71%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 JPY) ( 03/12/2018)
495.875
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
3.30 百万 22.38 十億 4.60
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
15.05 百万 10.79 十億 2.22
9984:JP
ソフトバンクグループ
1.04 百万 8.96 十億 1.84
6758:JP
ソニー
1.60 百万 8.60 十億 1.77
6861:JP
キーエンス
122.73 千 7.95 十億 1.63
7267:JP
本田技研工業
2.17 百万 7.87 十億 1.62
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.70 百万 7.66 十億 1.57
7974:JP
任天堂
142.94 千 6.88 十億 1.41
6954:JP
ファナック
244.67 千 6.41 十億 1.32
9433:JP
ＫＤＤＩ
2.28 百万 6.09 十億 1.25
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com