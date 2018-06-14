xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
XMJP:SS
Stockholm
541.00
SEK
0.70
0.13%
更新日時 20:40 JST 2018/06/14
始値
539.40
安値 - 高値 レンジ（日）
538.40 - 541.00
出来高
2,692
前日終値
541.70
52週レンジ
444.00 - 556.70
1年トータルリターン
12.15%
始値
539.40
安値 - 高値 レンジ（日）
538.40 - 541.00
出来高
2,692
前日終値
541.70
52週レンジ
444.00 - 556.70
1年トータルリターン
12.50%
年初来リターン
6.41%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
544.0245
資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
502.779
設定日
04/01/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.43%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
4.92%
3年トータルリターン
8.96%
5年トータルリターン
13.95%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|2.89 百万
|21.40 十億
|4.28
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|14.99 百万
|10.12 十億
|2.02
|
6758:JP
ソニー
|1.61 百万
|8.80 十億
|1.76
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.05 百万
|8.54 十億
|1.71
|
6861:JP
キーエンス
|123.45 千
|8.36 十億
|1.67
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 百万
|7.74 十億
|1.55
|
7267:JP
本田技研工業
|2.07 百万
|7.35 十億
|1.47
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|2.30 百万
|6.93 十億
|1.38
|
7974:JP
任天堂
|143.74 千
|6.00 十億
|1.20
|
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
|30.58 百万
|5.92 十億
|1.18
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com