xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
XMJP:LN
London
4,526.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
5,079
前日終値
4,526.5
52週レンジ
4,063.5 - 4,806.00
1年トータルリターン
5.15%
出来高
5,079
前日終値
4,526.5
52週レンジ
4,063.5 - 4,806.00
1年トータルリターン
5.11%
年初来リターン
-1.57%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
4,523.72
資産総額 (十億 JPY) ( 03/12/2018)
495.875
設定日
09/03/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.06%
乖離率52週平均値
0.04%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-2.06%
3年トータルリターン
10.99%
5年トータルリターン
10.73%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|3.30 百万
|22.38 十億
|4.60
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|15.05 百万
|10.79 十億
|2.22
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.04 百万
|8.96 十億
|1.84
|
6758:JP
ソニー
|1.60 百万
|8.60 十億
|1.77
|
6861:JP
キーエンス
|122.73 千
|7.95 十億
|1.63
|
7267:JP
本田技研工業
|2.17 百万
|7.87 十億
|1.62
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 百万
|7.66 十億
|1.57
|
7974:JP
任天堂
|142.94 千
|6.88 十億
|1.41
|
6954:JP
ファナック
|244.67 千
|6.41 十億
|1.32
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|2.28 百万
|6.09 十億
|1.25
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com