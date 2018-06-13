xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF

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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (十億 JPY) ( 06/13/2018)
502.779
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
2.89 百万 21.40 十億 4.28
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
14.99 百万 10.12 十億 2.02
6758:JP
ソニー
1.61 百万 8.80 十億 1.76
9984:JP
ソフトバンクグループ
1.05 百万 8.54 十億 1.71
6861:JP
キーエンス
123.45 千 8.36 十億 1.67
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.70 百万 7.74 十億 1.55
7267:JP
本田技研工業
2.07 百万 7.35 十億 1.47
9433:JP
ＫＤＤＩ
2.30 百万 6.93 十億 1.38
7974:JP
任天堂
143.74 千 6.00 十億 1.20
8411:JP
みずほフィナンシャルグループ
30.58 百万 5.92 十億 1.18
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com