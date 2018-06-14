XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾜｯﾌﾟUCI
XMINM:IX
Cboe CXE EU
14.0350
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
14.0350
52週レンジ
13.9400 - 14.0350
1年トータルリターン
0.68%
出来高
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14.0350
52週レンジ
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1年トータルリターン
0.68%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
186.711
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
BBCA:IJ
バンク･セントラル･アジア
|16.78 百万
|26.79 百万
|14.71
|
TLKM:IJ
テレコムニカシ･インドネシア
|85.74 百万
|22.22 百万
|12.20
|
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
|94.42 百万
|21.28 百万
|11.69
|
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
|34.43 百万
|17.05 百万
|9.37
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|31.75 百万
|15.84 百万
|8.70
|
UNVR:IJ
ユニリーバ･インドネシア
|2.60 百万
|8.46 百万
|4.65
|
BBNI:IJ
ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾍﾟﾙｾﾛ)
|12.69 百万
|7.33 百万
|4.03
|
UNTR:IJ
ユナイテッド･トラクターズ
|2.86 百万
|7.13 百万
|3.92
|
INKP:IJ
ｲﾝﾀﾞ･ｷｱｯﾄ･ﾊﾟﾙﾌﾟ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾟｰﾊﾟｰ
|4.65 百万
|6.38 百万
|3.50
|
HMSP:IJ
ﾊﾝｼﾞｬﾔ･ﾏﾝﾀﾞﾗ･ｻﾝﾌﾟﾙﾅ
|15.83 百万
|4.14 百万
|2.27
企業概要
XトラッカーズMSCIインドネシア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets Indonesia USD Indexに連動する投資成果を目指す。インドネシア株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com