XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｲﾝﾄﾞﾈｼｱ･ｽﾜｯﾌﾟUCI

XMINM:EB
Cboe BXE EU
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EUR
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更新日時 2018/06/14
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52週レンジ
13.2520 - 13.8840
1年トータルリターン
0.14%
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年初来リターン
4.77%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
186.711
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
BBCA:IJ
バンク･セントラル･アジア
16.78 百万 26.79 百万 14.71
TLKM:IJ
テレコムニカシ･インドネシア
85.74 百万 22.22 百万 12.20
BBRI:IJ
ﾊﾞﾝｸ･ﾗﾔｯﾄ･ｲﾝﾄﾞﾈｼｱ
94.42 百万 21.28 百万 11.69
ASII:IJ
アストラ･インターナショナル
34.43 百万 17.05 百万 9.37
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
31.75 百万 15.84 百万 8.70
UNVR:IJ
ユニリーバ･インドネシア
2.60 百万 8.46 百万 4.65
BBNI:IJ
ﾊﾞﾝｸﾈｶﾞﾗｲﾝﾄﾞﾈｼｱ(ﾍﾟﾙｾﾛ)
12.69 百万 7.33 百万 4.03
UNTR:IJ
ユナイテッド･トラクターズ
2.86 百万 7.13 百万 3.92
INKP:IJ
ｲﾝﾀﾞ･ｷｱｯﾄ･ﾊﾟﾙﾌﾟ･ｱﾝﾄﾞ･ﾍﾟｰﾊﾟｰ
4.65 百万 6.38 百万 3.50
HMSP:IJ
ﾊﾝｼﾞｬﾔ･ﾏﾝﾀﾞﾗ･ｻﾝﾌﾟﾙﾅ
15.83 百万 4.14 百万 2.27
企業概要
XトラッカーズMSCIインドネシア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Indonesia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Daily Total Return Net Emerging Markets Indonesia USD Indexに連動する投資成果を目指す。インドネシア株式に投資。市場の約85％を占める大型・中型株を対象とする。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com