ﾌﾞﾗｯｸﾛｯｸ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾌｧﾝｽﾞ-ｱｼﾞｱ
XMHB:GR
Berlin
17.35
EUR
0.27
1.53%
更新日時 19:19 JST 2018/06/14
商品分類
SICAV
52週レンジ
12.00 - 12.00
始値
17.58
前日終値
17.62
52週レンジ
12.00 - 12.00
商品分類
SICAV
ファンド分類
Asian Pacific Region ex Japan
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Asian Pacific Region ex Japan
基準価額 (NAV) ( 06/14/2018)
17.35
資産総額 (十億 USD) ( 05/31/2018)
4.259
設定日
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
ファンドマネージャ
EMILY DONG / ANDREW SWAN
定額申込手数料
5.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
1.50%
経費率
1.84%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|6.55 百万
|326.24 百万
|7.41
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|217.26 百万
|230.32 百万
|5.23
|
2454:TT
聯発科技 [ﾒﾃﾞｨｱﾃｯｸ]
|15.90 百万
|182.71 百万
|4.15
|
857:HK
中国石油天然気 [ﾍﾟﾄﾛﾁｬｲﾅ]
|234.89 百万
|173.29 百万
|3.94
|
005490:KS
ﾎﾟｽｺ
|476.96 千
|166.35 百万
|3.78
|
NTES:US
網易[ﾈｯﾄｲｰｽﾞ]
|570.31 千
|146.61 百万
|3.33
|
MLCO:US
ﾒﾙｺ･ﾘｿﾞｰﾂ･ｱﾝﾄﾞ･ｴﾝﾀｰﾃｲﾝﾒﾝﾄ
|4.47 百万
|139.57 百万
|3.17
|
BMRI:IJ
バンク･マンディリ
|272.16 百万
|139.38 百万
|3.17
|
028050:KS
ｻﾑｽﾝ･ｴﾝｼﾞﾆｱﾘﾝｸﾞ
|8.22 百万
|138.16 百万
|3.14
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|537.45 千
|134.85 百万
|3.06
企業概要
ブラックロック･グローバル･ファンズ-アジア成長株リーダーズ（BlackRock Global Funds - Asia Growth Leaders）は、ルクセンブルク籍のオープンエンド型投資信託。トータ ルリターンの最大化を目指す。純資産の70％以上を、本社所在地または主要事業拠点が日本以外のアジア地域である企業の株式に投資する。
住所BlackRock Global Funds
2-4 Rue Eugene Ruppert
L-2453
Luxembourg
電話番号352-34-20-101