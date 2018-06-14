XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾒｷｼｺUCITS ETF
XMEX:LN
London
324.30
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
46,350
前日終値
324.30
52週レンジ
312.30 - 429.70
1年トータルリターン
-19.07%
出来高
46,350
前日終値
324.30
52週レンジ
312.30 - 429.70
1年トータルリターン
-18.62%
年初来リターン
-7.21%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
325.06
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
87.662
設定日
05/17/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.23%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
-9.93%
3年トータルリターン
-1.69%
5年トータルリターン
-1.89%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
|20.63 百万
|15.98 百万
|18.21
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|1.19 百万
|10.04 百万
|11.45
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|1.53 百万
|8.22 百万
|9.38
|
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
|3.21 百万
|7.89 百万
|8.99
|
GMEXICOB:MM
グルポ・メヒコ
|2.15 百万
|6.14 百万
|7.00
|
CEMEXCPO:MM
セメックス
|8.92 百万
|5.50 百万
|6.27
|
TLEVICPO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾃﾚﾋﾞｻ
|1.50 百万
|5.22 百万
|5.95
|
FUNO11:MM
ﾌｨﾌﾞﾗ･ｳﾉ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗｼｵﾝ
|2.06 百万
|2.80 百万
|3.20
|
ASURB:MM
ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
|127.32 千
|2.00 百万
|2.28
|
ALFAA:MM
ｱﾙﾌｧ
|1.86 百万
|1.96 百万
|2.24
企業概要
XトラッカーズMSCIメキシコUCITS ETF（Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIメキシコ・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。メキシコ株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com