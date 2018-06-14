XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾒｷｼｺUCITS ETF

XMEX:IX
Cboe CXE EU
4.9340
CHF
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更新日時 2018/06/14
出来高
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前日終値
4.9340
52週レンジ
4.9340 - 4.9340
1年トータルリターン
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出来高
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52週レンジ
4.9340 - 4.9340
1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
87.662
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
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5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
20.63 百万 15.98 百万 18.21
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
1.19 百万 10.04 百万 11.45
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
1.53 百万 8.22 百万 9.38
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
3.21 百万 7.89 百万 8.99
GMEXICOB:MM
グルポ・メヒコ
2.15 百万 6.14 百万 7.00
CEMEXCPO:MM
セメックス
8.92 百万 5.50 百万 6.27
TLEVICPO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾃﾚﾋﾞｻ
1.50 百万 5.22 百万 5.95
FUNO11:MM
ﾌｨﾌﾞﾗ･ｳﾉ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗｼｵﾝ
2.06 百万 2.80 百万 3.20
ASURB:MM
ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
127.32 千 2.00 百万 2.28
ALFAA:MM
ｱﾙﾌｧ
1.86 百万 1.96 百万 2.24
企業概要
XトラッカーズMSCIメキシコUCITS ETF（Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIメキシコ・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。メキシコ株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com