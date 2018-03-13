XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾒｷｼｺUCITS ETF
XMEX:IM
BrsaItaliana
4.08
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/13
出来高
3,139
前日終値
4.08
52週レンジ
3.88 - 4.79
1年トータルリターン
-3.28%
出来高
3,139
前日終値
4.08
52週レンジ
3.88 - 4.79
1年トータルリターン
-3.11%
年初来リターン
2.83%
基準価額 (NAV) ( 03/12/2018)
4.0649
資産総額 (百万 USD) ( 03/12/2018)
87.504
設定日
07/07/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.47%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
2.07%
3年トータルリターン
-5.89%
5年トータルリターン
-3.37%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AMXL:MM
ｱﾒﾘｶ･ﾓﾋﾞﾙ
|17.72 百万
|17.07 百万
|19.48
|
FEMSAUBD:MM
ﾌｫﾒﾝﾄ･ｴｺﾉﾐｺ･ﾒﾋｶｰﾉ
|1.02 百万
|9.63 百万
|10.99
|
GFNORTEO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ﾊﾞﾉﾙﾃ
|1.31 百万
|8.44 百万
|9.63
|
WALMEX*:MM
ｳｫﾙﾏｰﾄ･ﾃﾞ･ﾒﾋｺ
|2.76 百万
|6.97 百万
|7.96
|
GMEXICOB:MM
グルポ・メヒコ
|2.01 百万
|6.94 百万
|7.92
|
CEMEXCPO:MM
セメックス
|7.67 百万
|5.67 百万
|6.47
|
TLEVICPO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾃﾚﾋﾞｻ
|1.29 百万
|4.41 百万
|5.03
|
FUNO11:MM
ﾌｨﾌﾞﾗ･ｳﾉ･ｱﾄﾞﾐﾆｽﾄﾗｼｵﾝ
|1.68 百万
|2.49 百万
|2.84
|
GFINBURO:MM
ｸﾞﾙﾎﾟ･ﾌｨﾅﾝｼｴﾛ･ｲﾝﾌﾞﾙｻ
|1.22 百万
|2.06 百万
|2.35
|
ASURB:MM
ｸﾞﾙｰﾎﾟ･ｱｴﾛﾎﾟﾙﾀﾘｵ･ﾃﾞﾙ･ｽﾚｽﾃ
|109.43 千
|2.00 百万
|2.28
企業概要
XトラッカーズMSCIメキシコUCITS ETF（Xtrackers MSCI Mexico UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIメキシコ・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。メキシコ株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com