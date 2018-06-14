XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF
XMEUS:EB
Cboe BXE EU
587.90
SEK
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更新日時 2018/06/14
出来高
120
前日終値
587.90
52週レンジ
487.35 - 612.30
1年トータルリターン
20.63%
出来高
120
前日終値
587.90
52週レンジ
487.35 - 612.30
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
20.63%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.404
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NESN:SW
ネスレ
|1.13 百万
|85.35 百万
|2.52
|
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
|7.25 百万
|70.96 百万
|2.09
|
NOVN:SW
ノバルティス
|805.80 千
|61.12 百万
|1.80
|
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.67 百万
|57.73 百万
|1.70
|
BP/:LN
ＢＰ
|7.22 百万
|55.74 百万
|1.64
|
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
|254.52 千
|54.22 百万
|1.60
|
FP:FP
トタル
|872.81 千
|53.82 百万
|1.59
|
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
|1.36 百万
|48.92 百万
|1.44
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|356.04 千
|42.79 百万
|1.26
|
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
|830.91 千
|40.83 百万
|1.20
企業概要
XトラッカーズMSCI欧州UCITS ETF（Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Europe Indexの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。欧州株式に直接投資。投資対象は、欧州先進諸国の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com