XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI欧州UCITS ETF

XMEUS:EB
Cboe BXE EU
587.90
SEK
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更新日時 2018/06/14
出来高
120
前日終値
587.90
52週レンジ
487.35 - 612.30
1年トータルリターン
20.63%
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出来高
120
前日終値
587.90
52週レンジ
487.35 - 612.30
1年トータルリターン
20.63%
年初来リターン
20.63%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
3.404
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NESN:SW
ネスレ
1.13 百万 85.35 百万 2.52
HSBA:LN
HSBCﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ
7.25 百万 70.96 百万 2.09
NOVN:SW
ノバルティス
805.80 千 61.12 百万 1.80
RDSA:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.67 百万 57.73 百万 1.70
BP/:LN
ＢＰ
7.22 百万 55.74 百万 1.64
ROG:SW
ロシュ･ホールディング
254.52 千 54.22 百万 1.60
FP:FP
トタル
872.81 千 53.82 百万 1.59
RDSB:LN
ﾛｲﾔﾙ･ﾀﾞｯﾁ･ｼｪﾙ
1.36 百万 48.92 百万 1.44
SAP:GR
ＳＡＰ
356.04 千 42.79 百万 1.26
BATS:LN
ﾌﾞﾘﾃｨｯｼｭ･ｱﾒﾘｶﾝ･ﾀﾊﾞｺ
830.91 千 40.83 百万 1.20
企業概要
XトラッカーズMSCI欧州UCITS ETF（Xtrackers MSCI Europe UCITS ETF）は、インデック ス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Europe Indexの構成銘柄を現物保有 し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。欧州株式に直接投資。投資対象は、欧州先進諸国の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com