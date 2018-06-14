XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｽﾜｯﾌﾟU
XMEM:SW
SIX Swiss Ex
46.95
USD
0.31
0.66%
更新日時 21:11 JST 2018/06/14
始値
46.75
安値 - 高値 レンジ（日）
46.75 - 46.95
出来高
8,938
前日終値
47.26
52週レンジ
41.08 - 53.06
1年トータルリターン
12.04%
始値
46.75
安値 - 高値 レンジ（日）
46.75 - 46.95
出来高
8,938
前日終値
47.26
52週レンジ
41.08 - 53.06
1年トータルリターン
13.38%
年初来リターン
-2.50%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
47.4867
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
2.139
設定日
08/01/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.49%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
-7.69%
3年トータルリターン
6.84%
5年トータルリターン
5.29%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.19 百万
|116.10 百万
|5.43
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|445.20 千
|91.99 百万
|4.30
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.85 百万
|85.02 百万
|3.98
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|9.48 百万
|73.63 百万
|3.44
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|168.90 千
|43.29 百万
|2.02
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|37.03 百万
|37.55 百万
|1.76
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|106.33 千
|28.71 百万
|1.34
|
1398:HK
中国工商銀行
|26.74 百万
|21.94 百万
|1.03
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.37 百万
|21.35 百万
|1.00
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.01 百万
|20.09 百万
|0.94
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Emerging Markets Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場株式に投資。投資対象は、幅広い新興国市場の約85％を占める銘柄。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com