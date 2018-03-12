XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｽﾜｯﾌﾟU
XMEM:GR
Xetra ETF
41.47
EUR
0.25
0.59%
更新日時 22:30 JST 2018/03/12
始値
41.41
安値 - 高値 レンジ（日）
41.28 - 41.50
出来高
547
前日終値
41.22
52週レンジ
35.39 - 42.75
1年トータルリターン
16.80%
始値
41.41
安値 - 高値 レンジ（日）
41.28 - 41.50
出来高
547
前日終値
41.22
52週レンジ
35.39 - 42.75
1年トータルリターン
16.08%
年初来リターン
3.02%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
40.7861
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.314
設定日
07/09/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.06%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.49%
3ヶ月トータルリターン
5.05%
3年トータルリターン
5.79%
5年トータルリターン
5.59%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.32 百万
|132.40 百万
|5.72
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|39.44 千
|91.68 百万
|3.96
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|469.44 千
|89.45 百万
|3.87
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|10.03 百万
|85.80 百万
|3.71
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|178.67 千
|53.64 百万
|2.32
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|34.27 百万
|35.86 百万
|1.55
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|112.10 千
|29.54 百万
|1.28
|
1398:HK
中国工商銀行
|30.05 百万
|26.38 百万
|1.14
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.50 百万
|23.05 百万
|1.00
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.12 百万
|22.91 百万
|0.99
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Emerging Markets Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場株式に投資。投資対象は、幅広い新興国市場の約85％を占める銘柄。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com