XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｽﾜｯﾌﾟU
XMEM2:EB
Cboe BXE EU
46.930
USD
0.065
0.14%
更新日時 20:36 JST 2018/06/14
始値
46.930
安値 - 高値 レンジ（日）
46.930 - 46.930
出来高
1,700
前日終値
46.865
52週レンジ
41.710 - 52.770
1年トータルリターン
12.51%
始値
46.930
安値 - 高値 レンジ（日）
46.930 - 46.930
出来高
1,700
前日終値
46.865
52週レンジ
41.710 - 52.770
1年トータルリターン
12.36%
年初来リターン
-0.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 06/13/2018)
2.139
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.74%
3年トータルリターン
6.49%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.19 百万
|116.10 百万
|5.43
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|445.20 千
|91.99 百万
|4.30
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|1.85 百万
|85.02 百万
|3.98
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|9.48 百万
|73.63 百万
|3.44
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|168.90 千
|43.29 百万
|2.02
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|37.03 百万
|37.55 百万
|1.76
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|106.33 千
|28.71 百万
|1.34
|
1398:HK
中国工商銀行
|26.74 百万
|21.94 百万
|1.03
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.37 百万
|21.35 百万
|1.00
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.01 百万
|20.09 百万
|0.94
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Emerging Markets Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場株式に投資。投資対象は、幅広い新興国市場の約85％を占める銘柄。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com