XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｽﾜｯﾌﾟU

XMEM1:IX
Chi-X Europe
3,537.00
GBp
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
3,537.00
52週レンジ
2,905.00 - 3,659.00
1年トータルリターン
21.76%
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出来高
0
前日終値
3,537.00
52週レンジ
2,905.00 - 3,659.00
1年トータルリターン
21.76%
年初来リターン
-0.23%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (十億 USD) ( 03/09/2018)
2.314
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.78%
3年トータルリターン
11.44%
5年トータルリターン
5.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
2.32 百万 132.40 百万 5.72
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
39.44 千 91.68 百万 3.96
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
469.44 千 89.45 百万 3.87
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
10.03 百万 85.80 百万 3.71
NPN:SJ
ナスパーズ
178.67 千 53.64 百万 2.32
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
34.27 百万 35.86 百万 1.55
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
112.10 千 29.54 百万 1.28
1398:HK
中国工商銀行
30.05 百万 26.38 百万 1.14
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
2.50 百万 23.05 百万 1.00
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
2.12 百万 22.91 百万 0.99
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI Emerging Markets Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Emerging Markets Indexに連動する投資成果を目指す。新興国市場株式に投資。投資対象は、幅広い新興国市場の約85％を占める銘柄。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com