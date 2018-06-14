XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場EMEAｽﾜ
XMEAM:IX
Cboe CXE EU
25.345
EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
25.345
52週レンジ
25.345 - 25.925
1年トータルリターン
-2.24%
出来高
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前日終値
25.345
52週レンジ
25.345 - 25.925
1年トータルリターン
-2.24%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
62.636
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|36.25 千
|9.29 百万
|14.83
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|891.92 千
|3.07 百万
|4.91
|
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
|35.14 千
|2.33 百万
|3.72
|
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|880.31 千
|1.99 百万
|3.18
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|45.87 千
|1.69 百万
|2.70
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|107.05 千
|1.67 百万
|2.67
|
QNBK:QD
|37.40 千
|1.62 百万
|2.58
|
TATN:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
|126.02 千
|1.32 百万
|2.11
|
FSR:SJ
ファーストランド
|278.12 千
|1.28 百万
|2.05
|
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
|140.14 千
|1.19 百万
|1.90
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場欧州･中東･アフリカ･スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM EMEA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。 欧州・中東・アフリカの新興国市場株式に投資。投資対象は、東欧新興国市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com