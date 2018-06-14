XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場EMEAｽﾜ

XMEAM:IX
Cboe CXE EU
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EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
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52週レンジ
25.345 - 25.925
1年トータルリターン
-2.24%
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1年トータルリターン
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
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資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
62.636
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
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ファンドマネージャ
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直近配当額 ( -)
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直近配当利回り（税込）
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経費率
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3ヶ月トータルリターン
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3年トータルリターン
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5年トータルリターン
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投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NPN:SJ
ナスパーズ
36.25 千 9.29 百万 14.83
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
891.92 千 3.07 百万 4.91
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
35.14 千 2.33 百万 3.72
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
880.31 千 1.99 百万 3.18
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
45.87 千 1.69 百万 2.70
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
107.05 千 1.67 百万 2.67
QNBK:QD
37.40 千 1.62 百万 2.58
TATN:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
126.02 千 1.32 百万 2.11
FSR:SJ
ファーストランド
278.12 千 1.28 百万 2.05
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
140.14 千 1.19 百万 1.90
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場欧州･中東･アフリカ･スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM EMEA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。 欧州・中東・アフリカの新興国市場株式に投資。投資対象は、東欧新興国市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com