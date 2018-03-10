XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場EMEAｽﾜ

XMEAM:EB
BATS Europe
25.300
EUR
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
25.300
52週レンジ
20.970 - 26.470
1年トータルリターン
20.65%
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出来高
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前日終値
25.300
52週レンジ
20.970 - 26.470
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
77.442
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
NPN:SJ
ナスパーズ
39.54 千 11.87 百万 15.33
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
972.87 千 4.71 百万 6.08
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
38.33 千 2.56 百万 3.31
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
960.21 千 2.37 百万 3.06
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
116.70 千 2.22 百万 2.87
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
50.03 千 1.77 百万 2.29
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
152.85 千 1.71 百万 2.21
FSR:SJ
ファーストランド
303.37 千 1.71 百万 2.20
TATN:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
137.46 千 1.46 百万 1.89
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
8.21 千 1.14 百万 1.47
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場欧州･中東･アフリカ･スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM EMEA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。 欧州・中東・アフリカの新興国市場株式に投資。投資対象は、東欧新興国市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com