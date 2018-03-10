XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場EMEAｽﾜ
XMEAM:EB
BATS Europe
25.300
EUR
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
25.300
52週レンジ
20.970 - 26.470
1年トータルリターン
20.65%
出来高
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前日終値
25.300
52週レンジ
20.970 - 26.470
1年トータルリターン
20.65%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
77.442
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
NPN:SJ
ナスパーズ
|39.54 千
|11.87 百万
|15.33
|
SBER:RM
ｽﾞﾍﾞﾙﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾛｼｱ
|972.87 千
|4.71 百万
|6.08
|
LKOH:RM
ﾙｸｵｲﾙ
|38.33 千
|2.56 百万
|3.31
|
GAZP:RM
ｶﾞｽﾌﾟﾛﾑ
|960.21 千
|2.37 百万
|3.06
|
SBK:SJ
ｽﾀﾝﾀﾞｰﾄﾞ･ﾊﾞﾝｸ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|116.70 千
|2.22 百万
|2.87
|
SOL:SJ
ｻｿｰﾙ
|50.03 千
|1.77 百万
|2.29
|
MTN:SJ
ＭＴＮグループ
|152.85 千
|1.71 百万
|2.21
|
FSR:SJ
ファーストランド
|303.37 千
|1.71 百万
|2.20
|
TATN:RM
ﾀﾄﾈﾌﾁ
|137.46 千
|1.46 百万
|1.89
|
NVTK:LI
ﾉﾊﾞﾃｸ
|8.21 千
|1.14 百万
|1.47
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場欧州･中東･アフリカ･スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Europe, Middle East & Africa Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM EMEA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。 欧州・中東・アフリカの新興国市場株式に投資。投資対象は、東欧新興国市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com