xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF
XMCJ:SW
SIX Swiss Ex
15.0380
CHF
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
42,900
前日終値
15.0380
52週レンジ
13.0500 - 16.7000
1年トータルリターン
9.65%
出来高
42,900
前日終値
15.0380
52週レンジ
13.0500 - 16.7000
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
-4.43%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.8302
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
489.219
設定日
09/15/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.40%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
7203:JP
トヨタ自動車
|3.30 百万
|22.46 十億
|4.61
|
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
|15.05 百万
|10.83 十億
|2.23
|
9984:JP
ソフトバンクグループ
|1.04 百万
|8.84 十億
|1.82
|
6758:JP
ソニー
|1.60 百万
|8.58 十億
|1.76
|
7267:JP
本田技研工業
|2.17 百万
|7.96 十億
|1.63
|
6861:JP
キーエンス
|122.73 千
|7.74 十億
|1.59
|
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.70 百万
|7.66 十億
|1.57
|
7974:JP
任天堂
|142.94 千
|6.86 十億
|1.41
|
6954:JP
ファナック
|244.67 千
|6.40 十億
|1.31
|
9433:JP
ＫＤＤＩ
|2.28 百万
|6.08 十億
|1.25
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com