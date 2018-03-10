xﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIｼﾞｬﾊﾟﾝUCITS ETF

XMCJ:SW
SIX Swiss Ex
15.0380
CHF
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
42,900
前日終値
15.0380
52週レンジ
13.0500 - 16.7000
1年トータルリターン
9.65%
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出来高
42,900
前日終値
15.0380
52週レンジ
13.0500 - 16.7000
1年トータルリターン
10.57%
年初来リターン
-4.43%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
14.8302
資産総額 (十億 JPY) ( 03/09/2018)
489.219
設定日
09/15/2016
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
1.40%
乖離率52週平均値
0.23%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-4.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7203:JP
トヨタ自動車
3.30 百万 22.46 十億 4.61
8306:JP
三菱ＵＦＪﾌｨﾅﾝｼｬﾙ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ
15.05 百万 10.83 十億 2.23
9984:JP
ソフトバンクグループ
1.04 百万 8.84 十億 1.82
6758:JP
ソニー
1.60 百万 8.58 十億 1.76
7267:JP
本田技研工業
2.17 百万 7.96 十億 1.63
6861:JP
キーエンス
122.73 千 7.74 十億 1.59
8316:JP
三井住友ﾌｨﾅﾝｼｬﾙｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.70 百万 7.66 十億 1.57
7974:JP
任天堂
142.94 千 6.86 十億 1.41
6954:JP
ファナック
244.67 千 6.40 十億 1.31
9433:JP
ＫＤＤＩ
2.28 百万 6.08 十億 1.25
企業概要
XトラッカーズMSCI ジャパンUCITS ETF（Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF）は、インデ ックス型ETF（上場投資信託）。MSCIジャパン・ネットトータルリターン・インデックス の構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。日本株式に直接投資する。投資対象は、市場の85％を占める日本の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com