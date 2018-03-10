XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF

XMCH:SW
SIX Swiss Ex
19.55
CHF
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0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
19.55
52週レンジ
13.85 - 20.64
1年トータルリターン
40.27%
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出来高
0
前日終値
19.55
52週レンジ
13.85 - 20.64
1年トータルリターン
40.63%
年初来リターン
4.59%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
19.3871
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
800.537
設定日
08/29/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.86%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.93%
3年トータルリターン
12.70%
5年トータルリターン
10.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
2.64 百万 148.89 百万 18.84
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
532.93 千 99.75 百万 12.62
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
38.91 百万 40.19 百万 5.08
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
127.15 千 32.70 百万 4.14
1398:HK
中国工商銀行
34.11 百万 29.63 百万 3.75
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
2.84 百万 25.99 百万 3.29
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
2.41 百万 25.83 百万 3.27
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
36.73 百万 19.82 百万 2.51
JD:US
JDドットコム
303.45 千 13.77 百万 1.74
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
8.26 百万 11.65 百万 1.47
企業概要
XトラッカーズMSCI 中国UCITS ETF（Xtrackers MSCI China UCITS ETF）はインデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI China Total Return Net Daily USD Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。投資対象は、中国の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com