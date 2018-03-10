XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF
XMCH:SW
SIX Swiss Ex
19.55
CHF
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
19.55
52週レンジ
13.85 - 20.64
1年トータルリターン
40.27%
出来高
0
前日終値
19.55
52週レンジ
13.85 - 20.64
1年トータルリターン
40.63%
年初来リターン
4.59%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
19.3871
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
800.537
設定日
08/29/2011
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.86%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
5.93%
3年トータルリターン
12.70%
5年トータルリターン
10.60%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.64 百万
|148.89 百万
|18.84
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|532.93 千
|99.75 百万
|12.62
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|38.91 百万
|40.19 百万
|5.08
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|127.15 千
|32.70 百万
|4.14
|
1398:HK
中国工商銀行
|34.11 百万
|29.63 百万
|3.75
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.84 百万
|25.99 百万
|3.29
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.41 百万
|25.83 百万
|3.27
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|36.73 百万
|19.82 百万
|2.51
|
JD:US
JDドットコム
|303.45 千
|13.77 百万
|1.74
|
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
|8.26 百万
|11.65 百万
|1.47
企業概要
XトラッカーズMSCI 中国UCITS ETF（Xtrackers MSCI China UCITS ETF）はインデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI China Total Return Net Daily USD Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。投資対象は、中国の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com