XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF
XMCH:IX
Cboe CXE EU
19.8460
CHF
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
19.8460
52週レンジ
12.6000 - 19.8480
1年トータルリターン
57.51%
出来高
0
前日終値
19.8460
52週レンジ
12.6000 - 19.8480
1年トータルリターン
57.51%
年初来リターン
57.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
820.199
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|2.49 百万
|132.69 百万
|16.06
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|506.09 千
|105.81 百万
|12.80
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|42.08 百万
|43.23 百万
|5.23
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|120.86 千
|32.32 百万
|3.91
|
1398:HK
中国工商銀行
|30.39 百万
|25.37 百万
|3.07
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|2.69 百万
|24.58 百万
|2.97
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|2.28 百万
|22.96 百万
|2.78
|
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
|34.74 百万
|18.55 百万
|2.24
|
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
|7.81 百万
|13.59 百万
|1.64
|
JD:US
JDドットコム
|315.83 千
|13.10 百万
|1.58
企業概要
XトラッカーズMSCI 中国UCITS ETF（Xtrackers MSCI China UCITS ETF）はインデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI China Total Return Net Daily USD Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。投資対象は、中国の大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com