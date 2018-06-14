XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI中国UCITS ETF

XMCH:IX
Cboe CXE EU
19.8460
CHF
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更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
19.8460
52週レンジ
12.6000 - 19.8480
1年トータルリターン
57.51%
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出来高
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前日終値
19.8460
52週レンジ
12.6000 - 19.8480
1年トータルリターン
57.51%
年初来リターン
57.51%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
820.199
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.36%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
2.49 百万 132.69 百万 16.06
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
506.09 千 105.81 百万 12.80
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
42.08 百万 43.23 百万 5.23
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
120.86 千 32.32 百万 3.91
1398:HK
中国工商銀行
30.39 百万 25.37 百万 3.07
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
2.69 百万 24.58 百万 2.97
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
2.28 百万 22.96 百万 2.78
3988:HK
中国銀行 [ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ﾁｬｲﾅ]
34.74 百万 18.55 百万 2.24
883:HK
中国海洋石油 [CNOOC]
7.81 百万 13.59 百万 1.64
JD:US
JDドットコム
315.83 千 13.10 百万 1.58
企業概要
XトラッカーズMSCI 中国UCITS ETF（Xtrackers MSCI China UCITS ETF）はインデックス 型ETF（上場投資信託）。MSCI China Total Return Net Daily USD Indexの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。中国株式に直接投資。投資対象は、中国の大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com