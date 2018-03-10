XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙUCITS ETF
XMBRM:IX
Chi-X Europe
38.100
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
38.100
52週レンジ
34.050 - 38.590
1年トータルリターン
52.85%
出来高
0
前日終値
38.100
52週レンジ
34.050 - 38.590
1年トータルリターン
52.85%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
187.000
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.40 百万
|22.15 百万
|12.13
|
VALE3:BZ
ヴァーレ
|1.38 百万
|17.51 百万
|9.59
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|1.33 百万
|15.59 百万
|8.54
|
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|2.05 百万
|14.63 百万
|8.01
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|1.70 百万
|11.33 百万
|6.21
|
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
|1.29 百万
|9.27 百万
|5.08
|
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
|1.72 百万
|7.18 百万
|3.93
|
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|895.22 千
|7.15 百万
|3.92
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|373.73 千
|4.97 百万
|2.72
|
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|398.38 千
|4.47 百万
|2.45
企業概要
XトラッカーズMSCIブラジル UCITS ETF（Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Brazil Indexの構成銘柄を現物 保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com