XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙUCITS ETF

XMBR:SP
Singapore
5.399
USD
0.119
2.25%
更新日時 18:06 JST 2018/03/12
始値
5.399
安値 - 高値 レンジ（日）
5.399 - 5.399
出来高
0
前日終値
5.280
52週レンジ
3.700 - 5.540
1年トータルリターン
31.36%
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始値
5.399
安値 - 高値 レンジ（日）
5.399 - 5.399
出来高
0
前日終値
5.280
52週レンジ
3.700 - 5.540
1年トータルリターン
27.85%
年初来リターン
16.26%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
5.3999
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
187.000
設定日
01/08/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-2.22%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
18.44%
3年トータルリターン
15.45%
5年トータルリターン
-0.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.40 百万 22.15 百万 12.13
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.38 百万 17.51 百万 9.59
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
1.33 百万 15.59 百万 8.54
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
2.05 百万 14.63 百万 8.01
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
1.70 百万 11.33 百万 6.21
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
1.29 百万 9.27 百万 5.08
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
1.72 百万 7.18 百万 3.93
BVMF3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
895.22 千 7.15 百万 3.92
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
373.73 千 4.97 百万 2.72
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
398.38 千 4.47 百万 2.45
企業概要
XトラッカーズMSCIブラジル UCITS ETF（Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Brazil Indexの構成銘柄を現物 保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com