XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙUCITS ETF
XMBR:IX
Cboe CXE EU
327.50
SEK
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更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
327.50
52週レンジ
327.50 - 327.50
1年トータルリターン
0.00%
出来高
0
前日終値
327.50
52週レンジ
327.50 - 327.50
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
150.175
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-4.15%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
VALE3:BZ
ヴァーレ
|1.61 百万
|22.38 百万
|13.93
|
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|1.64 百万
|17.59 百万
|10.95
|
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|1.70 百万
|12.35 百万
|7.68
|
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
|2.39 百万
|12.16 百万
|7.56
|
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
|1.99 百万
|8.28 百万
|5.15
|
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
|1.51 百万
|7.41 百万
|4.61
|
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
|1.04 百万
|5.90 百万
|3.67
|
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
|2.26 百万
|5.58 百万
|3.47
|
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
|511.04 千
|3.36 百万
|2.09
|
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
|435.82 千
|3.17 百万
|1.97
企業概要
XトラッカーズMSCIブラジル UCITS ETF（Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Brazil Indexの構成銘柄を現物 保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com