XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCIﾌﾞﾗｼﾞﾙUCITS ETF

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更新日時 2018/06/14
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327.50
52週レンジ
327.50 - 327.50
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年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
150.175
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-4.15%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
VALE3:BZ
ヴァーレ
1.61 百万 22.38 百万 13.93
ITUB4:BZ
ｲﾀｳ･ｳﾆﾊﾞﾝｺ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
1.64 百万 17.59 百万 10.95
BBDC4:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
1.70 百万 12.35 百万 7.68
ABEV3:BZ
ｱﾝﾍﾞﾌﾞ
2.39 百万 12.16 百万 7.56
PETR4:BZ
ブラジル石油公社
1.99 百万 8.28 百万 5.15
PETR3:BZ
ブラジル石油公社
1.51 百万 7.41 百万 4.61
B3SA3:BZ
B3 SA-ﾌﾞﾗｼﾞﾙ･ﾎﾞﾙｻ･ﾊﾞﾙｶｵﾝ
1.04 百万 5.90 百万 3.67
ITSA4:BZ
インベスティメントス･イタウ
2.26 百万 5.58 百万 3.47
BBDC3:BZ
ﾌﾞﾗﾃﾞｽｺ銀行
511.04 千 3.36 百万 2.09
BBAS3:BZ
ブラジル銀行
435.82 千 3.17 百万 1.97
企業概要
XトラッカーズMSCIブラジル UCITS ETF（Xtrackers MSCI Brazil UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI Total Return Net Brazil Indexの構成銘柄を現物 保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。ブラジル株式に直接投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com