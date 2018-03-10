XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACﾜｰﾙﾄﾞUCITS ET

XMAWM:EB
BATS Europe
18.5940
EUR
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
18.5940
52週レンジ
18.5940 - 19.6060
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
188.753
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
25.69 千 3.69 百万 1.98
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
36.29 千 2.78 百万 1.49
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
2.00 千 2.52 百万 1.35
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
11.49 千 1.70 百万 0.91
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
17.68 千 1.65 百万 0.88
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
13.44 千 1.44 百万 0.77
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.56 千 1.43 百万 0.77
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
1.43 千 1.31 百万 0.71
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
50.02 千 1.31 百万 0.70
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
27.75 千 1.27 百万 0.68
企業概要
XトラッカーズMSCI ACワールドUCITS ETF（Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI ACワールド・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。グローバル株式に直接投資。グローバル株式市場の大型・中型株を対象とする。
住所
Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号
+49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com