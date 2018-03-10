XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACﾜｰﾙﾄﾞUCITS ET
XMAWM:EB
BATS Europe
18.5940
EUR
0.0000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
18.5940
52週レンジ
18.5940 - 19.6060
出来高
0
前日終値
18.5940
52週レンジ
18.5940 - 19.6060
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
188.753
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|25.69 千
|3.69 百万
|1.98
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|36.29 千
|2.78 百万
|1.49
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|2.00 千
|2.52 百万
|1.35
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|11.49 千
|1.70 百万
|0.91
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|17.68 千
|1.65 百万
|0.88
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|13.44 千
|1.44 百万
|0.77
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.56 千
|1.43 百万
|0.77
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.43 千
|1.31 百万
|0.71
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|50.02 千
|1.31 百万
|0.70
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|27.75 千
|1.27 百万
|0.68
企業概要
XトラッカーズMSCI ACワールドUCITS ETF（Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI ACワールド・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。グローバル株式に直接投資。グローバル株式市場の大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com