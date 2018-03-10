XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI ACﾜｰﾙﾄﾞUCITS ET
XMAW:SW
SIX Swiss Ex
23.15
USD
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
27,270
前日終値
23.15
52週レンジ
19.81 - 24.37
1年トータルリターン
18.84%
出来高
27,270
前日終値
23.15
52週レンジ
19.81 - 24.37
1年トータルリターン
19.12%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
23.3702
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
188.753
設定日
10/16/2014
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.96%
乖離率52週平均値
0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.40%
3ヶ月トータルリターン
3.51%
3年トータルリターン
8.79%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|25.69 千
|3.69 百万
|1.98
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|36.29 千
|2.78 百万
|1.49
|
AMZN:US
ｱﾏｿﾞﾝ･ﾄﾞｯﾄ･ｺﾑ
|2.00 千
|2.52 百万
|1.35
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|11.49 千
|1.70 百万
|0.91
|
JPM:US
JPﾓﾙｶﾞﾝ･ﾁｪｰｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ
|17.68 千
|1.65 百万
|0.88
|
JNJ:US
ｼﾞｮﾝｿﾝ･ｴﾝﾄﾞ･ｼﾞｮﾝｿﾝ(J&J)
|13.44 千
|1.44 百万
|0.77
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.56 千
|1.43 百万
|0.77
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|1.43 千
|1.31 百万
|0.71
|
BAC:US
ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｱﾒﾘｶ
|50.02 千
|1.31 百万
|0.70
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|27.75 千
|1.27 百万
|0.68
企業概要
XトラッカーズMSCI ACワールドUCITS ETF（Xtrackers MSCI AC World UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。MSCI ACワールド・インデックスの構成銘柄を現物保有し、同インデックスに連動する投資成果を目指す。グローバル株式に直接投資。グローバル株式市場の大型・中型株を対象とする。
住所Xtrackers IE Plc
Guild House
Guild Street
Dublin 1
Ireland
電話番号+49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com