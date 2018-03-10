XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ

XMASM:IX
Chi-X Europe
47.495
EUR
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
47.495
52週レンジ
31.902 - 47.495
1年トータルリターン
48.88%
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出来高
0
前日終値
47.495
52週レンジ
31.902 - 47.495
1年トータルリターン
48.88%
年初来リターン
6.30%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
888.095
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.57%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
1.25 百万 71.26 百万 7.90
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
21.23 千 49.34 百万 5.47
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
252.67 千 48.15 百万 5.34
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
5.40 百万 46.18 百万 5.12
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
18.45 百万 19.30 百万 2.14
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
60.34 千 15.90 百万 1.76
1398:HK
中国工商銀行
16.17 百万 14.20 百万 1.57
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
1.35 百万 12.41 百万 1.38
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
1.14 百万 12.33 百万 1.37
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
3.42 百万 10.73 百万 1.19
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場アジア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM ASIA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。アジアの新興国市場株式に投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com