XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
XMASM:EB
Cboe BXE EU
41.315
EUR
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0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
41.315
52週レンジ
31.902 - 41.340
1年トータルリターン
29.51%
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1年トータルリターン
29.51%
年初来リターン
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基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 06/13/2018)
833.923
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.12 百万
|59.46 百万
|7.13
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|228.02 千
|47.11 百万
|5.65
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|949.45 千
|43.54 百万
|5.22
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|4.86 百万
|37.71 百万
|4.52
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|18.96 百万
|19.23 百万
|2.31
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|54.46 千
|14.70 百万
|1.76
|
1398:HK
中国工商銀行
|13.69 百万
|11.24 百万
|1.35
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.21 百万
|10.94 百万
|1.31
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.03 百万
|10.29 百万
|1.23
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|3.25 百万
|9.54 百万
|1.14
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場アジア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM ASIA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。アジアの新興国市場株式に投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com