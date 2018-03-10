XﾄﾗｯｶｰｽﾞMSCI新興国市場ｱｼﾞｱ･ｽ
XMAS:LN
London
4,031.00
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
874
前日終値
4,031.00
52週レンジ
3,321.00 - 4,177.5
1年トータルリターン
18.54%
出来高
874
前日終値
4,031.00
52週レンジ
3,321.00 - 4,177.5
1年トータルリターン
19.19%
年初来リターン
0.61%
基準価額 (NAV) ( 03/09/2018)
4,001.56
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
888.095
設定日
09/03/2007
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.74%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.65%
3ヶ月トータルリターン
3.50%
3年トータルリターン
13.84%
5年トータルリターン
9.18%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
700:HK
騰訊[ﾃﾝｾﾝﾄ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ]
|1.25 百万
|71.26 百万
|7.90
|
005930:KS
ｻﾑｽﾝ電子
|21.23 千
|49.34 百万
|5.47
|
BABA:US
ｱﾘﾊﾞﾊﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|252.67 千
|48.15 百万
|5.34
|
2330:TT
台湾積体電路製造 [TSMC/台湾ｾ
|5.40 百万
|46.18 百万
|5.12
|
939:HK
中国建設銀行 [ﾁｬｲﾅ･ｺﾝｽﾄﾗｸｼｮﾝ
|18.45 百万
|19.30 百万
|2.14
|
BIDU:US
百度[ﾊﾞｲﾄﾞｩ]
|60.34 千
|15.90 百万
|1.76
|
1398:HK
中国工商銀行
|16.17 百万
|14.20 百万
|1.57
|
941:HK
中国移動 [ﾁｬｲﾅ･ﾓﾊﾞｲﾙ]
|1.35 百万
|12.41 百万
|1.38
|
2318:HK
中国平安保険(集団) [ﾋﾟﾝｱﾝ･ｲﾝ
|1.14 百万
|12.33 百万
|1.37
|
2317:TT
鴻海精密工業 [ﾎﾝﾊｲ･ﾌﾟﾚｼｼﾞｮﾝ･
|3.42 百万
|10.73 百万
|1.19
企業概要
XトラッカーズMSCI 新興国市場アジア・スワップUCITS ETF（Xtrackers MSCI EM Asia Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。MSCI EM ASIA Net Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。アジアの新興国市場株式に投資。投資対象は、市場の約85％を占める大型・中型株。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com