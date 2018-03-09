XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ国債UCITS E
XLUX:LX
Luxembourg
223.00
EUR
0.00
0.00%
更新日時 2018/03/09
出来高
0
前日終値
223.00
52週レンジ
219.50 - 243.65
1年トータルリターン
-5.93%
出来高
0
前日終値
223.00
52週レンジ
219.50 - 243.65
1年トータルリターン
-6.32%
年初来リターン
-1.71%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 03/09/2018)
971.023
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
SHANIL SHAH
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.53%
3年トータルリターン
-0.77%
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
912828F6:GOV
|8.80 千
|7.05 百万
|0.73
|
912828VP:GOV
|8.30 千
|6.68 百万
|0.69
|
EH791118:COR
|634.20 千
|6.50 百万
|0.67
|
EJ706023:COR
|804.40 千
|6.44 百万
|0.67
|
EI603757:COR
|618.05 千
|6.32 百万
|0.65
|
EI771434:COR
|779.90 千
|6.21 百万
|0.64
|
9128282B:GOV
|7.74 千
|6.15 百万
|0.64
|
EJ504661:COR
|692.75 千
|5.53 百万
|0.57
|
EK487982:COR
|718.65 千
|5.52 百万
|0.57
|
912828VS:GOV
|6.78 千
|5.45 百万
|0.56
企業概要
XトラッカーズIIグローバル 国債UCITS ETF（Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF）は、インデックス型ETF（上場投資信託）。Citi World Government Bond Index-Developed Marketsの構成銘柄を現物保有し、同指数に連動する投資成果を目指す。世界 の先進国市場の国債に直接投資。投資適格債のみを対象とする。
住所Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com