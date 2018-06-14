XﾄﾗｯｶｰｽﾞLPXﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯ

XLPEL:IX
Cboe CXE EU
4,740.00
GBp
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更新日時 2018/06/14
出来高
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前日終値
4,740.00
52週レンジ
3,234.00 - 4,740.00
1年トータルリターン
46.57%
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出来高
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前日終値
4,740.00
52週レンジ
3,234.00 - 4,740.00
1年トータルリターン
46.57%
年初来リターン
2.82%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
150.593
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
26.03 千 16.58 百万 11.01
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
1.43 百万 15.72 百万 10.44
BX:US
ブラックストーン･グループ
549.09 千 15.41 百万 10.23
KKR:US
KKR
753.79 千 15.13 百万 10.05
ARCC:US
エイリス･キャピタル
688.94 千 9.72 百万 6.45
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
158.76 千 9.66 百万 6.41
MF:FP
ｳｪﾝﾃﾞﾙ
73.37 千 8.88 百万 5.89
APO:US
ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
309.42 千 8.44 百万 5.60
RF:FP
ユーラゼオ
119.99 千 7.86 百万 5.22
RKET:GR
ﾛｹｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
257.71 千 6.51 百万 4.32
企業概要
XトラッカーズLPXプライベート エクイティ・ スワップUCITS UCITS （Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。LPX Major Market Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。上場プライベートエクイティ に投資。株式ヘッジ、イベントドリブン、グローバル・マクロ、クレジット、コンバーチブルおよびシステマティック・マクロの5つコア・ヘッジファンド戦略を対象とする。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com