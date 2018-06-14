XﾄﾗｯｶｰｽﾞLPXﾌﾟﾗｲﾍﾞｰﾄｴｸｲﾃｨ･ｽﾜｯ
XLPE:LN
London
4,812.5
GBp
0.00
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
374
前日終値
4,812.5
52週レンジ
4,302.00 - 4,883.00
1年トータルリターン
5.19%
出来高
374
前日終値
4,812.5
52週レンジ
4,302.00 - 4,883.00
1年トータルリターン
4.87%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
4,820.42
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
150.593
設定日
02/07/2008
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-0.16%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.70%
3ヶ月トータルリターン
4.02%
3年トータルリターン
14.22%
5年トータルリターン
13.90%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
PGHN:SW
ﾊﾟｰﾄﾅｰｽﾞ･ｸﾞﾙｰﾌﾟ･ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞ
|26.03 千
|16.58 百万
|11.01
|
III:LN
3iｸﾞﾙｰﾌﾟ
|1.43 百万
|15.72 百万
|10.44
|
BX:US
ブラックストーン･グループ
|549.09 千
|15.41 百万
|10.23
|
KKR:US
KKR
|753.79 千
|15.13 百万
|10.05
|
ARCC:US
エイリス･キャピタル
|688.94 千
|9.72 百万
|6.45
|
ONEX:CN
ｵﾈｯｸｽ
|158.76 千
|9.66 百万
|6.41
|
MF:FP
ｳｪﾝﾃﾞﾙ
|73.37 千
|8.88 百万
|5.89
|
APO:US
ｱﾎﾟﾛ･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ･ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
|309.42 千
|8.44 百万
|5.60
|
RF:FP
ユーラゼオ
|119.99 千
|7.86 百万
|5.22
|
RKET:GR
ﾛｹｯﾄ･ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ
|257.71 千
|6.51 百万
|4.32
企業概要
XトラッカーズLPXプライベート エクイティ・ スワップUCITS UCITS （Xtrackers LPX Private Equity Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。LPX Major Market Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。上場プライベートエクイティ に投資。株式ヘッジ、イベントドリブン、グローバル・マクロ、クレジット、コンバーチブルおよびシステマティック・マクロの5つコア・ヘッジファンド戦略を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com