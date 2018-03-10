ｿｰｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰS&P米国ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰU

XLKSZ:IX
Chi-X Europe
160.640
USD
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更新日時 2018/03/10
出来高
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前日終値
160.640
52週レンジ
160.640 - 160.640
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160.640
52週レンジ
160.640 - 160.640
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
802.913
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AAPL:US
アップル
612.86 千 105.57 百万 14.81
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
920.86 千 79.15 百万 11.10
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
284.66 千 51.64 百万 7.25
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
36.03 千 38.37 百万 5.38
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
35.58 千 38.18 百万 5.36
T:US
AT&T
732.90 千 28.25 百万 3.96
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
558.63 千 26.17 百万 3.67
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
486.94 千 26.07 百万 3.66
V:US
ﾋﾞｻﾞ
216.47 千 24.79 百万 3.48
CSCO:US
シスコシステムズ 　　　
590.10 千 22.93 百万 3.22
企業概要
ソース･テクノロジーS&P米国セレクト・セクターUCITS ETF（Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF） は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。S&Pセレクト・セクター・キャップト20％（テクノロジー）ネット・トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所
PowerShares Global Funds Ireland PLC
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号
353-1-439-8347 Tel
Webサイト
https://www.powersharesetf.com