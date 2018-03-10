ｿｰｽ･ﾃｸﾉﾛｼﾞｰS&P米国ｾﾚｸﾄ･ｾｸﾀｰU
XLKSZ:EB
BATS Europe
160.640
USD
0.000
0.00%
更新日時 2018/03/10
出来高
0
前日終値
160.640
52週レンジ
160.640 - 160.640
出来高
0
前日終値
160.640
52週レンジ
160.640 - 160.640
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 USD) ( 03/09/2018)
802.913
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.30%
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AAPL:US
アップル
|612.86 千
|105.57 百万
|14.81
|
MSFT:US
ﾏｲｸﾛｿﾌﾄ
|920.86 千
|79.15 百万
|11.10
|
FB:US
ﾌｪｲｽﾌﾞｯｸ
|284.66 千
|51.64 百万
|7.25
|
GOOG:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|36.03 千
|38.37 百万
|5.38
|
GOOGL:US
ｱﾙﾌｧﾍﾞｯﾄ
|35.58 千
|38.18 百万
|5.36
|
T:US
AT&T
|732.90 千
|28.25 百万
|3.96
|
INTC:US
ｲﾝﾃﾙ
|558.63 千
|26.17 百万
|3.67
|
VZ:US
ﾍﾞﾗｲｿﾞﾝ･ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝｽﾞ
|486.94 千
|26.07 百万
|3.66
|
V:US
ﾋﾞｻﾞ
|216.47 千
|24.79 百万
|3.48
|
CSCO:US
シスコシステムズ
|590.10 千
|22.93 百万
|3.22
企業概要
ソース･テクノロジーS&P米国セレクト・セクターUCITS ETF（Source Financials S&P US Select Sector UCITS ETF） は、アイルランド籍のUCITS適格上場投資信託。S&Pセレクト・セクター・キャップト20％（テクノロジー）ネット・トータルリターン・インデックスに連動する投資成果を目指す。
住所PowerShares Global Funds Ireland PLC
Fitzwilton House
Wilton Place
Dublin 2
Ireland
電話番号353-1-439-8347 Tel