XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ･ｶﾊﾞｰﾄﾞ債ｽﾜｯﾌﾟU
XLIQM:EB
Cboe BXE EU
153.790
EUR
0.000
0.00%
更新日時 2018/06/14
出来高
0
前日終値
153.790
52週レンジ
153.790 - 153.790
1年トータルリターン
0.00%
出来高
0
前日終値
153.790
52週レンジ
153.790 - 153.790
1年トータルリターン
0.00%
年初来リターン
0.00%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
47.953
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.00%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
AM022453:COR
|838.11
|826.67 千
|1.72
|
AM019648:COR
|744.98
|743.08 千
|1.55
|
AL997056:COR
|744.98
|741.46 千
|1.55
|
AQ585007:COR
|744.98
|738.36 千
|1.54
|
AM013411:COR
|744.98
|733.36 千
|1.53
|
JK691318:COR
|670.49
|664.46 千
|1.39
|
AS067787:COR
|651.86
|647.86 千
|1.35
|
QZ871482:COR
|651.86
|640.26 千
|1.34
|
AL997450:COR
|558.74
|565.52 千
|1.18
|
AS241761:COR
|558.74
|559.53 千
|1.17
企業概要
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx® EUR Liquid Covered Index. The ETF offers exposure to EUR denominated covered bonds. Only Investment grade bonds are included. Diversified across countries and across the yield curve.
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49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
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