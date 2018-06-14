XﾄﾗｯｶｰｽﾞIIﾕｰﾛ･ｶﾊﾞｰﾄﾞ債ｽﾜｯﾌﾟU

XLIQ:GZ
Gettex
154.84
EUR
0.00
0.00%
更新日時 21:07 JST 2018/06/14
始値
154.84
安値 - 高値 レンジ（日）
154.84 - 154.84
出来高
0
前日終値
154.84
52週レンジ
153.85 - 156.88
1年トータルリターン
-0.46%
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始値
154.84
安値 - 高値 レンジ（日）
154.84 - 154.84
出来高
0
前日終値
154.84
52週レンジ
153.85 - 156.88
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 12/05/2016)
153.9864
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
47.953
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
AM022453:COR
838.11 826.67 千 1.72
AM019648:COR
744.98 743.08 千 1.55
AL997056:COR
744.98 741.46 千 1.55
AQ585007:COR
744.98 738.36 千 1.54
AM013411:COR
744.98 733.36 千 1.53
JK691318:COR
670.49 664.46 千 1.39
AS067787:COR
651.86 647.86 千 1.35
QZ871482:COR
651.86 640.26 千 1.34
AL997450:COR
558.74 565.52 千 1.18
AS241761:COR
558.74 559.53 千 1.17
企業概要
Xtrackers II EUR Covered Bond Swap UCITS ETF synthetically replicates the performance of the iBoxx® EUR Liquid Covered Index. The ETF offers exposure to EUR denominated covered bonds. Only Investment grade bonds are included. Diversified across countries and across the yield curve.
住所
Xtrackers II
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com