XﾄﾗｯｶｰｽﾞLevDAXﾃﾞｲﾘｰ･ｽﾜｯﾌﾟUCI

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EUR
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更新日時 2018/06/14
出来高
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前日終値
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52週レンジ
79.775 - 136.650
1年トータルリターン
53.08%
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出来高
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122.120
52週レンジ
79.775 - 136.650
1年トータルリターン
53.08%
年初来リターン
-4.08%
基準価額 (NAV) ( -)
-
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
64.548
設定日
-
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
-
乖離率52週平均値
-
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
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経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.92%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
SAP:GR
ＳＡＰ
66.20 千 6.81 百万 10.56
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
50.80 千 6.03 百万 9.36
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
53.77 千 5.32 百万 8.25
BAS:GR
BASF
59.29 千 5.14 百万 7.97
ALV:GR
アリアンツ
28.17 千 5.07 百万 7.88
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
58.67 千 3.62 百万 5.62
DTE:GR
ドイツ･テレコム
210.38 千 2.87 百万 4.45
LINU:GR
リンデ
11.05 千 2.26 百万 3.51
ADS:GR
ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ
11.51 千 2.24 百万 3.48
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
11.65 千 1.86 百万 2.89
企業概要
XトラッカーズLevDAXデイリー・スワップUCITS ETF（Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。LevDAX x2 Daily Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ドイツ株式へのレバレッジ・エクスポージャーを提供。ドイツの上位30優良株式を対象とする。
住所
Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号
49-69-910-30549
Webサイト
www.xtrackers.com