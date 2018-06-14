XﾄﾗｯｶｰｽﾞLevDAXﾃﾞｲﾘｰ･ｽﾜｯﾌﾟUCI
XLDX:SW
SIX Swiss Ex
142.72
CHF
0.28
0.20%
更新日時 21:10 JST 2018/06/14
始値
142.72
安値 - 高値 レンジ（日）
142.72 - 142.72
出来高
71
前日終値
143.00
52週レンジ
120.81 - 163.16
1年トータルリターン
4.79%
始値
142.72
安値 - 高値 レンジ（日）
142.72 - 142.72
出来高
71
前日終値
143.00
52週レンジ
120.81 - 163.16
1年トータルリターン
6.41%
年初来リターン
-2.27%
基準価額 (NAV) ( 06/13/2018)
142.8517
資産総額 (百万 EUR) ( 06/13/2018)
64.548
設定日
09/30/2010
乖離率（プレミアム / ディスカウント）
0.10%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り（税込）
-
経費率
0.35%
3ヶ月トータルリターン
5.96%
3年トータルリターン
8.94%
5年トータルリターン
13.66%
投資信託組入れ上位銘柄
|名称
|数量
|値
|ファンドの割合
|
SAP:GR
ＳＡＰ
|66.20 千
|6.81 百万
|10.56
|
SIE:GR
ｼｰﾒﾝｽ
|50.80 千
|6.03 百万
|9.36
|
BAYN:GR
ﾊﾞｲｴﾙ
|53.77 千
|5.32 百万
|8.25
|
BAS:GR
BASF
|59.29 千
|5.14 百万
|7.97
|
ALV:GR
アリアンツ
|28.17 千
|5.07 百万
|7.88
|
DAI:GR
ﾀﾞｲﾑﾗｰ
|58.67 千
|3.62 百万
|5.62
|
DTE:GR
ドイツ･テレコム
|210.38 千
|2.87 百万
|4.45
|
LINU:GR
リンデ
|11.05 千
|2.26 百万
|3.51
|
ADS:GR
ｱﾃﾞｨﾀﾞｽ
|11.51 千
|2.24 百万
|3.48
|
VOW3:GR
ﾌｫﾙｸｽﾜｰｹﾞﾝ
|11.65 千
|1.86 百万
|2.89
企業概要
XトラッカーズLevDAXデイリー・スワップUCITS ETF（Xtrackers LevDAX Daily Swap UCITS ETF）は、シンセティック型ETF（上場投資信託）。LevDAX x2 Daily Total Return Indexに連動する投資成果を目指す。ドイツ株式へのレバレッジ・エクスポージャーを提供。ドイツの上位30優良株式を対象とする。
住所Xtrackers
49, avenue J.F. Kennedy
L-1855 Luxembourg
Luxembourg
電話番号49-69-910-30549
Webサイトwww.xtrackers.com